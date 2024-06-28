«Газпром» отказался от выплат дивидендов за 2023 год

Совет акционеров «Газпрома» утвердил отказ от выплаты дивидендов за 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отказ от дивидендов был предпринят после соответствующей рекомендации совета директоров «Газпрома» и соответствующего поручения правительства Минфину, Минэнерго и Росимуществу. Если бы «Газпром» следовал обычной дивидендной политике, акционеры могли получить выплаты в размере 15,3 руб. на акцию. Всего в уставном капитале «Газпрома» 23,67 млрд обыкновенных акций. Из них государство контролирует 38,37% напрямую, а еще 10,97% и 0,89% принадлежат госкомпаниям «Роснефтегаз» и «Росгазификация».

По итогам торгов 30 мая, акции «Газпрома» на Мосбирже обновили минимум с октября 2017 года.

До этого акции «Газпрома» обвалились на 11% за два дня из-за ситуации с дивидендами.

Ранее бумаги «Газпрома» упали до двухгодового минимума.