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«Газпром» отказался от выплат дивидендов за 2023 год

«Ъ»: акционеры «Газпрома» утвердили отказ от выплаты дивидендов за 2023 год

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Global Look Press

Совет акционеров «Газпрома» утвердил отказ от выплаты дивидендов за 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отказ от дивидендов был предпринят после соответствующей рекомендации совета директоров «Газпрома» и соответствующего поручения правительства Минфину, Минэнерго и Росимуществу. Если бы «Газпром» следовал обычной дивидендной политике, акционеры могли получить выплаты в размере 15,3 руб. на акцию. Всего в уставном капитале «Газпрома» 23,67 млрд обыкновенных акций. Из них государство контролирует 38,37% напрямую, а еще 10,97% и 0,89% принадлежат госкомпаниям «Роснефтегаз» и «Росгазификация».

По итогам торгов 30 мая, акции «Газпрома» на Мосбирже обновили минимум с октября 2017 года.

До этого акции «Газпрома» обвалились на 11% за два дня из-за ситуации с дивидендами.

Ранее бумаги «Газпрома» упали до двухгодового минимума.

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