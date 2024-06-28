Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сын конгрессмена корчил смешные рожицы во время выступления отца и рассмешил соцсети

CBS News: в США сын конгрессмена рассмешил соцсети своим поведением во время речи отца

В США сын конгрессмена корчил смешные рожицы в камеру, пока его отец выступал в палате представителей, пишет CBS News.

Как пишут СМИ, когда республиканец из Теннесси Джон Роуз выступал со своей речью, его шестилетний сын Гай сидел сзади отца и корчил смешные рожицы в камеру. После этого кадры с ребенком были опубликованы в соцсетях, они стали вирусными.

«Вот что я получил за то, что попросил своего сына Гая улыбнуться в камеру своему младшему брату», — прокомментировал сам Джон Роуз.

Пользователи соцсетей похвалили мальчика за хорошее настроение. Некоторые комментаторы предложили приглашать Гая на каждое заседание, чтобы речи политиков были не такими скучными.

Ранее в США 11-летний школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки вместе с угонами машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами