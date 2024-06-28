В США сын конгрессмена корчил смешные рожицы во время выступления отца и рассмешил соцсети

В США сын конгрессмена корчил смешные рожицы в камеру, пока его отец выступал в палате представителей, пишет CBS News.

Как пишут СМИ, когда республиканец из Теннесси Джон Роуз выступал со своей речью, его шестилетний сын Гай сидел сзади отца и корчил смешные рожицы в камеру. После этого кадры с ребенком были опубликованы в соцсетях, они стали вирусными.

«Вот что я получил за то, что попросил своего сына Гая улыбнуться в камеру своему младшему брату», — прокомментировал сам Джон Роуз.

Пользователи соцсетей похвалили мальчика за хорошее настроение. Некоторые комментаторы предложили приглашать Гая на каждое заседание, чтобы речи политиков были не такими скучными.

Ранее в США 11-летний школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки вместе с угонами машин.