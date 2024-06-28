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Россиянин и мигрант получили по 15 лет колонии за производство мефедрона

В Саратове россиянина и мигранта осудили за производство наркотиков

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Depositphotos

Суд в Саратове дал по 15 лет колонии россиянину и мигранту, которые производили наркотики. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, мужчина из Ростовской области и иностранец в октябре прошлого года вступили в преступную группу, чтобы незаконно производить запрещенные вещества. Они организовали нарколабораторию в селе в Красноармейском районе, где произвели более 136 килограммов мефедрона.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли противоправную деятельность злоумышленников. Суд признал мужчин виновными в незаконном производстве наркотиков и отмывании денег, полученных преступным путем. Обоим назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденные заплатят по 50 тысяч рублей в качестве штрафа.

Ранее стало известно, что в Амурской области будут судить женщину, работавшую на преступников за наркотики.

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