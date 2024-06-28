Российский омбудсмен рассказала, чему нужно обучать мигрантов

Трудовые мигранты должны изучать основы российского законодательства и проходить курсы русского языка в своих странах, еще до приезда в Россию. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Очень важна просветительская работа непосредственно на территории другой страны, в данном случае Киргизской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объясняли российское законодательство», — сказала омбудсмен по итогам приема граждан в посольстве Киргизии.

Москалькова отметила, что в России были бы благодарны, если существовали специальные образовательные учреждения по подготовке к выезду и обучению русскому языку на родине тех мигрантов, которые планируют приехать в РФ.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку.

Также сообщалось, что депутаты ЛДПР во главе со Слуцким 28 июня внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательное собеседование на уровень владения русским языком для детей иностранцев, которые не имеют гражданства РФ, при поступлении в школу.

Ранее в Рособрнадзоре объявили о планах ввести устную часть в экзамен для мигрантов.