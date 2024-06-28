На Украине заявили о невозможности восстановления одной из разрушенных ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковске на западе Украины получила слишком серьезные повреждения, работы по ее восстановлению проводиться не будут. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Светлана Онищук, передает ТАСС.

«Мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена», — заявила Онищук.

По словам главы администрации, для обеспечения населения горячей водой и теплом предстоящей зимой городу будут выделены шесть котельных.

Недавно сообщалось, что грядущей зимой электричество будет доступно украинцам не более четырех часов в день. Такой прогноз может сбыться в случае если власти не примут радикальных мер по восстановлению энергосистемы Украины.

До этого стало известно, что Киев планирует восстановить хотя бы половину мощностей ТЭС к новому отопительному сезону.

Ранее на Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС.