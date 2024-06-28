В Минюсте рассказали о влиянии патриотизма на правовую систему РФ

Современную правовую систему России должна формировать идея патриотизма, а не прибыли, как это было в 90-х годах. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук в ходе сессии «Патриотизм и право» в рамках Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Буквой закона 90-х годов была нацеленность на прибыль, деньги. Вот, что было в основе и определяющим моментом, который формировал наше общество», — заявил замминистра юстиции.

Забарчук добавил, что патриотизм, в основе которого лежат духовно-нравственные ценности русского народа, его исторической общности, — как раз то, что «должно лежать в основе формирования правовой системы». Политик отметил, что в настоящее время идет «эволюция восстановления нравственных начал в праве».

Замминистра юстиции пояснил, что патриотизм, как «нравственно-объединяющее начало», должен присутствовать во всех основных законодательных актах. По словам Забарчука, патриотизм должен затрагивать такие области, как культура, образование, просвещение и наука.

Недавно в Госдуме заявили, что флаг России должен водружаться не только над школами и другими учебными заведениями, но и над всеми госучреждениями в стране. По мнению депутатов, это поможет в развитии патриотизма у людей.

Ранее стало известно, что российских студентов могут обязать сдавать нормы ГТО для развития патриотизма.