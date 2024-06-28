Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на «Госуслугах»

Злоумышленники на «Госуслугах» начали представляться сотрудниками несуществующей «Единой медицинской службы». Новая схема необходима им для того, чтобы получать доступ к аккаунтам россиян на портале.

Об этом пишут «Известия».

Куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что мошенники звонят потенциальным жертвам и спрашивают, когда те проходили флюорографию. Если обследование проводилось в 2024 году, то они сообщают, что в некой базе якобы есть результаты только за 2022 год. Ссылаясь на ошибку в системе, они просят сообщить СНИЛС или код из SMS, при помощи которого затем получают доступ к аккаунту пользователя на «Госуслугах».

До этого эксперты рассказали о способах вернуть контроль над аккаунтом в соцсетях после взлома.

Ранее были названы правила, которые защитят от мошенников на маркетплейсах.