Под Тамбовом потушили открытое горение на территории нефтепровода «Дружба»

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтепровода «Дружба» в Тамбовской области, возникшее после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Согласно сообщению, произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское. В настоящее время проводятся работы по охлаждению резервуара.

До этого губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Мичуринском районе.

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщал, что на объекте инфраструктуры в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области произошло возгорание после атаки дронов-камикадзе ВСУ.

Этим же утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника сам город Брянск.

Ранее стало известно, что за ночь над российскими регионами были перехвачены 25 беспилотников ВСУ.