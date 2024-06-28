В Москве был найден новый тип крови

В московской Больнице имени М.П. Кончаловского обнаружили донора крови с неизвестным до этого вариантом резус-фактора. Об этом kp.ru рассказал врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин.

По его словам, первичное исследование установило, что у мужчины была вторая группа крови и отрицательный резус.

«Дальнейшая проверка с углубленным лабораторным исследованием параметров крови (она делается при каждой сдаче крови) показала антиген D как положительный, и образец было решено отправить на дополнительные молекулярно-генетические исследования. В результате выяснилось, что вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причем он даже не зарегистрирован в номенклатуре международного научного общества переливания крови», — уточнил Жемчугин.

При этом врач уточнил, что специалистам нужно будет провести исследование крови в других российских центрах перед тем, как подтвердить или опровергнуть медицинскую находку. После этого нужно будет исследовать ее и на международном уровне, чтобы назвать явление медицинской находкой.

Исследование, опубликованное в журнале Med, до этого показало, что люди без гена SMIM1 склонны набирать вес из-за сниженного расхода энергии в покое. Эта же особенность приводит к тому, что люди рождаются с вел-отрицательной группой крови.

Ранее доктор Мясников рассказал о влиянии группы крови на жизнь человека.