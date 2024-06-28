Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московского поджигателя, убившего семь человек, приговорили к пожизненному

СК: устроившего пожар с семью погибшими москвича приговорили к пожизненному

close
100%
«ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»' class="item-image" >
Кадр из видео/Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима 60-летнего Юрия Хомченко, который устроил поджог общежития на Международной улице, в котором погибли семь человек. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета.

Пожар в общежитии на Международной улице у станции метро «Римская» начался вечером 21 февраля 2023 года. Возгорание произошло на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания. В результате происшествия погибли семь человек, двое из них — дети.

22 февраля сотрудники Следственного комитета установили личность и задержали подозреваемого в поджоге общежития. Им оказался житель дома Юрий Хомченко, который устроил поджог после того, как поссорился с соседями из-за шума. Он разместил на пороге их комнаты мешок с одеждой, облил его керосином и подпалил, скрывшись после этого.

В результате действий Хомченко не только погибли семь человек, но также пострадали еще 12.

Ранее сообщалось, что в Казани участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты на глазах у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами