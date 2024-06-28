Московского поджигателя, убившего семь человек, приговорили к пожизненному

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима 60-летнего Юрия Хомченко, который устроил поджог общежития на Международной улице, в котором погибли семь человек. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета.

Пожар в общежитии на Международной улице у станции метро «Римская» начался вечером 21 февраля 2023 года. Возгорание произошло на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания. В результате происшествия погибли семь человек, двое из них — дети.

22 февраля сотрудники Следственного комитета установили личность и задержали подозреваемого в поджоге общежития. Им оказался житель дома Юрий Хомченко, который устроил поджог после того, как поссорился с соседями из-за шума. Он разместил на пороге их комнаты мешок с одеждой, облил его керосином и подпалил, скрывшись после этого.

В результате действий Хомченко не только погибли семь человек, но также пострадали еще 12.

Ранее сообщалось, что в Казани участник СВО получил условный срок за подрыв гранаты на глазах у детей.