В России оценили, поможет ли запрет чайлдфри решить демографическую проблему

В России для решения демографической проблемы нужно заниматься активной пропагандой многодетности и среднедетности, а не запрещать идеологию чайлдфри. Об этом kp.ru заявил демограф, аналитик РГСУ, главный редактор сайта demograf.org Владимир Тимаков.

По его словам, для пропаганды таких идей нужно привлекать лидеров общественного мнения из молодежной среды, например, блогеров, артистов, кулинаров. Кроме того, эффективной мерой для решения проблем с демографией может стать привязка размера пенсии россиян к количеству детей, считает эксперт.

«Еще аккордно выплачивать внушительные суммы, и не за первого ребенка, а за второго и третьего. За третьего должно быть больше! И дифференцировано, потому что, согласитесь, для Москвы миллион и для Тувы миллион – это разные суммы. Еще из хороших мер – запретить строить крошечные квартиры-студии в 10 метров. Как планировать в такой жилплощади ребенка, а тем более двоих вообще не ясно», — добавил Тимаков.

Накануне заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России готовится законопроект о запрете идеологии чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей).

Ранее в Госдуме рассказали, с чего в России должна начаться борьба с чайлдфри.