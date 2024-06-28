Алексея Блиновского перевели в штурмовую бригаду

Алексея Блиновского, мужа арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег «королевы марафонов» Елены Блиновской, перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой, сообщает РИА Новости.

Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

«Нас перевели в один день», — сказал юрист.

Блиновский участвует в специальной военной операции под позывным «Брикс» и ранее служил в подразделении радиоэлектронной борьбы. В начале июня сообщалось, что он уезжал из воинской части «решать имущественные вопросы в Москве». На этот раз Эльман Пашаев опроверг эти утверждения, заявив, что Блиновский в увольнение не уходил.

В конце апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого. При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФНС раскрыла схему ухода Блиновской от налогов.