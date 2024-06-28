Петербурженка вышла замуж за египтянина и узнала об этом только спустя время

Жительница Петербурга вышла замуж за иностранца и не знала об этом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, женщина потеряла паспорт в 2021 году. Она написала заявление в полицию, но переоформить документ не успела.

Спустя некоторое время она решила зарегистрировать недавно родившегося ребенка и узнала, что в январе 2022 года она якобы заключила брак с гражданином Египта.

«Мужа никогда не видела, не знакома с ним, совместное хозяйство с супругом не вела», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что брак заключили на основании утерянного паспорта. При этом в 2022 году сам гражданин Египта обращался в МВД и просил выдать ему разрешение на временное проживание. Основанием послужило якобы стремление проживать с женой.

Женщина обратилась в суд. Там брак признали недействительным, запись о регистрации аннулировали.

Ранее в Екатеринбурге преступной группе удалось легализовать четыре тысячи иностранцев.