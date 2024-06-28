Никита Белых явился в суд по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых явился на заседание Кировского областного суда, который 28 июня рассмотрит жалобу по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, Белых пришел с двумя адвокатами и отказался давать комментарии СМИ до завершения заседания.

21 июня Никита Белых вышел из колонии, где отсидел за взяточничество. В 2015 году его поймали с поличным на получении €150 тыс. наличными в московском ресторане.

Дело о злоупотреблении полномочиями на Белых завели в 2021 году. Экс-чиновника обвинили в выделении «Кировской региональной ипотечной корпорации» 448 млн рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья, которое так и не получило статус служебного, а затем и вовсе стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме этого, следствие утверждало, что Белых превысил должностные полномочия, обеспечив заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, после организовал распределение этих денег по финансовым обязательствам разных организаций.

По этому делу Белых был оправдан, однако прокуратура подала апелляцию на решение суда.

Ранее Белых рассказал о планах после выхода из колонии.