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Эксперты рассказали, чем для здоровья полезны косточки из фруктов

ОСН: косточки из цитрусовых снимают головную боль и убивают вирусы

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Shutterstock

Косточки из некоторых фруктов не менее полезны, чем мякоть. К примеру, в семечках из апельсинов и грейпфрутов содержится ацетилсалициловая кислота – аспирин. По этой причине они помогают бороться с вирусами и снимают головную боль, однако их нужно тщательно пережевывать, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Еще одним фруктом, полезным вместе с косточками, специалисты назвали гранат. Семечки граната содержат витамины, микроэлементы и дубильные вещества, которые помогают при проблемах с пищеварением и простуде, утверждают эксперты.

Употреблять в пищу в умеренных количествах специалисты также советуют семена арбуза и винограда. В виноградных косточках, по их словам, содержатся жирные кислоты, полифенолы, витамин Е и природные стероиды.

Напомним, врачи подчеркивают, что людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом, можно есть виноград вместе с косточками. По их словам, они представляют собой достаточно грубую растительную клетчатку и стимулируют работу кишечника, поддерживают его перистальтику и естественную детоксикацию.

Ранее ученые выяснили, как вишневые косточки помогают замедлить старение.

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