Популяризацией рыбопродукции среди россиян займется специальная организация

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков объявил о планах создания в России автономной некоммерческой организации (АНО) с целью изучения спроса на рыбопродукцию и ее продвижения. Об этом пишет «Интерфакс».

«По указанию президента была разработана подробная стратегия по популяризации отечественной рыбной продукции. Одним из пунктов этого плана является учреждение АНО, которое будет заниматься анализом запросов населения — что необходимо для увеличения потребления рыбы на душу населения», — отметил Шестаков в ходе выступления в Петропавловске-Камчатском.

По его словам, такая организация будет направлена на популяризацию рыбной продукции среди россиян, включая молодежь. Предполагается, что она начнет функционировать с августа текущего года.

На текущий момент планируется, что финансирование этой АНО будет осуществляться за счет средств Росрыболовства, однако в будущем в ведомстве надеются привлечь к финансированию этого проекта также рыбопромышленников, рассказал Шестаков.

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