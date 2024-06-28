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Украинский дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области

Губернатор Егоров: нефтебаза загорелась в Тамбовской области после атаки БПЛА

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Shutterstock

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Мичуринском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, прилет беспилотника на предприятие произошел приблизительно в 4:35 мск. В результате этого образовалось небольшое возгорание, в текущий момент пожар локализован, жертв нет.

Егоров добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, которые оперативно прибыли на место произошедшего.

21 июня в Тамбовской области ликвидировали открытый пожар на нефтебазе, который тушили почти сутки.

Утром 21 июня в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. В заявлении отмечается, что приблизительно в 4:00 мск в единую дежурную диспетчерскую службу Северного района поступила информация о падении дрона на территории НПЗ.

Ранее Украина создала новый беспилотник.

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