Около тысячи участков подтоплены в Приморье

Количество подтопленных паводком приусадебных участков в Приморском крае выросло до 982 (плюс 64 за сутки). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Приморского края.

При этом отмечается, что от переливов освободились дороги в Дальнереченском округе, что позволило возобновить проезд к семи населенным пунктам.

По данным на утро 27 июня, в Приморье в зоне подтопления было 160 частных домов и 918 придомовых территорий. Отрезанными от дорожного сообщения накануне были 13 населенных пунктов.

По данным на 8:00 утра 28 июня (01:00 мск), в Приморье подтоплены 197 частных домов и 982 приусадебных участка в Чугуевском и Красноармейском муниципальных округах, Спасском и Дальнереченском муниципальных районах, а также в Лесозаводке и Дельнереченске. На дорогах края сохраняются 55 переливов. С семью населенными пунктами транспортная связь нарушена, и альтернативный проезд отсутствует.

26 июня в Приморском крае частный дом превратился в бассейн из-за затопления.

19 июня сообщалось, что мост обрушился в реку в Яковлевском районе Приморского края. Инцидент случился на 93-м км автодороги «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка» вблизи села Покровка.

Ранее паводок начал отступать на всей территории Тюменской области.