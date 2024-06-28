Суд в Москве оштрафовал мужчину, разбившего дверь у посольства Норвегии

Суд в Москве оштрафовал мужчину, который разбил стеклянную дверь и нецензурно выражался у посольства Королевства Норвегия. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В публикации отмечается, что протокол об административном правонарушении был рассмотрен в Пресненском районном суде Москвы. Мужчину признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

Нарушителя оштрафовали на 500 рублей, говорится в публикации.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который нарушил общественный порядок и оскорбил правоохранителей. На задержанного составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали его на восемь суток.

Впоследствии мужчина на камеру попросил прощения у сотрудницы полиции, которую оскорбил во время задержания. Видео с его извинениями опубликовал Telegram-канал «Многонационал». В настоящее время в отношении мигранта готовятся возбудить уголовное дело.

Ранее российского пенсионера заставили извиняться за прослушивание «фашистской» музыки.