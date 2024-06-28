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В США появился еще один таинственный зеркальный монолит

KDVR: на севере Колорадо обнаружен монолит с зеркальной поверхностью

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CHERYL HATCH/AP

В штате Колорадо внезапно появился загадочный монолит с отражающей поверхностью. Об этом сообщил телеканал KDVR.

Сообщается, что этот таинственный объект был замечен неподалеку от городка Белвью. Владелица земли, на которой появился монолит, призналась, что не имеет представления о его происхождении.

Женщина отметила, что у нее есть некоторые догадки, но она предпочитает не делиться ими, чтобы сохранить загадку.

До этого аналогичный монолит, высокий столб серебристого цвета с зеркальной поверхностью, был обнаружен в штате Невада. Его высота составляет примерно три метра.

Мистические монолиты также появились в разных уголках мира, включая Нидерланды, Колумбию, Германию, Испанию, Венгрию и Польшу. По данным издания The Guardian, эти загадочные артефакты вызвали множество теорий заговора: некоторые утверждают, что металлические столбы принадлежат инопланетянам, в то время как другие считают, что это просто хорошо спланированный розыгрыш. Однако до сих пор остается неясным, кто и с какой целью устанавливает эти монолиты по всей планете.

Ранее искатели сокровищ нашли свидетельство существования легендарного клада.

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