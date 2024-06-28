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Из Spotify пропали страницы Шамана, Гагариной и Лепса

РБК: из Spotify исчезли страницы Шамана, Гагариной и Газманова

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Depositphotos

Из музыкального сервиса Spotify пропали страницы известных российских исполнителей: Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и группы «Любэ». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что до этого исполнители попали под западные санкции из-за поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В декабре 2023 года Spotify прекратил работу в России. ООО «Спотифай» было зарегистрировано в Российской Федерации с 13 января 2014 года. Однако 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года.

24 июня Шаман отреагировал в Telegram-канале цитатой из своей песни «Я русский» на санкции против него со стороны Евросоюза (ЕС).

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Шаман и Охлобыстин.

Ранее Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой.

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