Россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск

Большинство россиян (43%) собираются в летний отпуск со своими родственниками, 13% — с друзьями, столько же — с романтическим партнером. Это показал опрос сервисов Одноклассники и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По 11% респондентов предпочитают отдыхать в одиночку и с семьями своих друзей, остальные любят проводить время в путешествиях с новыми людьми и ездить в отпуск со своими питомцами.

Половина респондентов (50%) предпочитают спокойный и оздоровительный отдых: загорать на пляже, проводить время в санатории или доме отдыха, ездить в ретриты. На втором месте по популярности — познавательный отпуск с посещением музеев, экскурсиями по городам и гастрономическим местам (23%). На третьей позиции — активный и экстремальный отдых, например походы и серфинг (20%).

Половина опрошенных (50%) в ближайшие месяцы будут отдыхать в России. Из них 22% поедут в Краснодарский край, 7% — в Москву, 6% — в Санкт-Петербург, 4% — на Кавказ, 3% — на Алтай, по 2% — в Карелию и на Дальний Восток. В Турцию отправятся 16% респондентов, 4% поедут в Белоруссию, по 3% — в Абхазию, ОАЭ, в Европу и на Кубу.

По данным аналитиков ОК, в топ-10 туристических направлений среди российских пользователей входят Москва, Турция, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Казахстан, Алтай, Египет, Белоруссия, Таиланд и Куба. В сервисе «Увлечения» самыми популярными категориями в разделе «Отдых и туризм» стали «Спокойный отдых», «Путешествия по России», «Путешествия по СНГ», «Культура и искусство», «Загородный отдых и лес».

Опрос показал, что почти треть респондентов (32%) в последний раз были в отпуске больше двух лет назад, чуть меньше (31%) — в прошлом году. Что касается продолжительности отдыха, 30% опрошенных планируют провести в отпуске две недели, 25% — неделю, 18% — целый месяц, 12% — не более пяти дней, 9% — все лето. На вопрос о бюджете 24% ответили, что хотят уложиться в 50 тыс. рублей, 15% готовы потратить в отпуске до 100 тыс., 14% — до 150 тыс., 11% согласны отдать полмиллиона, а 10% — до 70 тыс. рублей. Наиболее популярные статьи расходов во время летнего отпуска: развлечения, жилье, питание, билеты и тур.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых.