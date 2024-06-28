Российские айтишники хотят жить на огороженной территории «для своих» с зеленой зоной

IT-специалисты хотят жить на огороженной территории вблизи зеленых зон и мест для прогулок, а среди наименее важных факторов при покупке квартиры — спортклуб, бассейн в ЖК и торговый центр с развлечениями. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что IT-специалисты предпочитают жить на огороженной территории с доступом только для «своих» — так ответили респонденты в 46% случаев. Среди других наиболее важных факторов при выборе квартир айтишники называют наличие паркинга и двора без машин (61%), зеленые зоны и места для прогулок (44%) и общественный транспорт в пешей доступности (38%). Любоваться красивыми видами из окна айтишникам свойственно, но не очень часто — видовые характеристики считают важными лишь в 23% случаев. Крупные ТЦ с кинотеатрами и развлечениями в шаговой доступности называли приоритетом не чаще чем в 19% случаев. Среди наименее важных факторов при выборе жилья — спортклуб и бассейн в ЖК, их опрошенные IT-специалисты назвали значимыми в 15% случаев.

При этом почти каждый второй среди опрошенных IT-специалистов (45%) хочет и планирует купить квартиру в Москве по IT-ипотеке, а 16% признались, что хотели бы купить квартиру, но не позволяют финансы. Есть среди IT-специалистов и те, кто может и планирует купить квартиру без привлечения ипотечных средств — таких, согласно опросу, не более 5%. Большинство опрошенных планируют купить квартиру для жизни (83%), но есть и те, кто планирует купить квартиру в качестве инвестиций (6%) и перепродажи (5%). Еще 5% опрошенных рассказали о планах купить квартиру для родителей или детей.

«По нашим внутренним данным, среди покупателей бизнес- и комфорт-класса преобладают представители IT-сферы — сотрудники крупных IT-компаний, программисты и аналитики. Их доля составляет 21% от общего числа покупателей квартир бизнес-класса и чуть меньше — 16% — от общего числа покупателей жилья в комфорт-классе. IT-специалисты действительно предпочитают камерные проекты с большой огороженной территорией и акцентом на приватность. При этом в целом IT-ипотека — достаточно популярная программа покупки жилья: так, в 2023 году ее доля в ипотечных сделках Level Group составила 15,5%, а в первые 5 месяцев 2024 года уже выросла до 27%», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин собирается купить квартиру до 2034 года.