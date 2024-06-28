Эпилепсия и опухоли мозга могут быть причиной частой зевоты, предупредила врач

Зевота является безусловным врожденным рефлексом. Обычно частая зевота говорит о недостатке сна или сильной усталости, однако в некоторых случаях это может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Галина Неврюзина.

«Не существует единого мнения о том, какую частоту зевания следует считать нормой. Если за сутки человек зевает от 7 до 20 раз, то ничего страшного в этом нет. Если же частота зеваний становится патологической, нужно разобраться в ее причинах, потому что они могут потребовать лечения, и чем скорее, тем лучше», — отметила врач.

Как правило, частая зевота говорит о недостатке сна или сильной усталости. Второй наиболее распространенной причиной постоянной зевоты, по словам врача, могут быть тревожные и тревожно-депрессивные расстройства.

«Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда. Так что, если зевота сочетается с болью в груди, одышкой, тошнотой, следует немедленно обратиться к врачу», — предупредила невролог.

Также она рассказала, что учащенная зевота нередко развивается на фоне височной эпилепсии (при ее разновидности, начинающейся в височной доле мозга), болезни Паркинсона и других заболеваний, связанных с повреждением тканей мозга. Сюда относятся и опухоли головного мозга в его лобной доле или в стволе. В этом случае зевота сопровождается головными болями, нарушениями памяти и зрения, изменениями личности.

В список возможных причин непрекращающейся зевоты врач также добавила: интоксикации некоторыми веществами, последствия инсульта, хроническую сердечную недостаточность, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), сахарный диабет, некоторые нейродегенеративные заболевания (например, рассеянный склероз).

«Нужно всегда прислушиваться к своим ощущениям, и при наличии каких-то отклонений незамедлительно обращаться к специалистам для обследования, постановки диагноза и выработки стратегии лечения в каждом индивидуальном случае», — добавила специалист.

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