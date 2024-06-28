Фальсификат молочной продукции в России снизился с 30 до 0,2%

За последние два года уровень молочной продукции с признаками фальсификации сократился в 150 раз — с 30 до 0,2% на сегодняшний день. Об этом «Газете.Ru» рассказала в пресс-службе системы «Честный знак».

Система Россельхознадзора отслеживает объемы молочного сырья, а «Честный знак» — объемы готовой продукции. Расхождение между двумя системами позволяют фиксировать нарушения, выявлять попытки фальсификации молочной продукции.

«Таких результатов по сокращению молочного фальсификата удалось добиться благодаря комплексной работе органов власти и вовлечению бизнеса. Конечно же, инструменты маркировки, такие как разрешительный режим и интеграции двух систем, внесли большой вклад. Эффективность интеграции доказала, что ее можно расширять, чтобы автоматизировать защиту потребителей от фальсифицированной продукции и обеспечивать для Россельхознадзора новые инструменты по выявлению нарушителей», — рассказал Антон Гущанский, директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Так, с 1 сентября этого года к обороту не будет допускаться молочная продукция, если расхождение данных между системой ВетИС и системой «Честный знак» составят 5% или больше. Также в оборот нельзя будет ввести продукцию, если информация о сроках годности в этих системах не будет совпадать.

Представитель ЦРПТ добавил, что сейчас проводится работа по расширению интеграции ВетИС и «Честного знака» на новые категории пищевых товаров, среди которых ветпрепараты, корма, икра, БАДы с сырьем животным.

«Эти меры автоматизируют защиту потребителей от фальсифицированной продукции и оптимизируют работу Россельхознадзора по выявлению нарушителей», — резюмировал Гущанский.

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