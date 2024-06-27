В московские клиники отправили нескольких полицейских, пострадавших в Дагестане

Омбудсмен Дагестана Запир Алхасов заявил, что трое раненных во время терактов в республике полицейских отправлены на лечение в московские клиники. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших полицейских отправили спецбортом в Москву. Двое из них являются прикомандированными сотрудниками, еще один — дагестанец.

Алхасов добавил, что самолет с полицейскими уже приземлился в Москве, пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием в федеральных ведомственных клиниках.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале.

Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее ООН осудила теракт в Дагестане.