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В пожаре во Фрязине погиб отец одного из фигурантов по делу

При пожаре в бывшем здании НИИ во Фрязине погиб отец одного из фигурантов по делу

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Фото очевидца

Отец Антона Спешилова, одного из обвиняемых по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, стал жертвой этого ЧП. Об этом сам Спешилов, который является представителем собственника данного объекта, сообщил на заседании в Щелковском городском суде, который избрал ему меру пресечения, передает ТАСС.

«У меня в этой трагедии погиб отец», — сказал он.

По словам обвиняемого, он был знаком со всеми, кто погиб во время пожара.

«Я просто в момент пожара выполнил гражданский долг, дал команду человеку, который всех уведомил, вывели всех людей, которых смогли», — заявил он.

Спешилов отметил, что заинтересован оказывать содействие в расследовании. Он также попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд заключил под стражу до 24 августа мужчину.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной мощного пожара в Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее был арестован замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине.

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