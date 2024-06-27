Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию о прошедшем у него обыске

Бывший заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил информацию украинских изданий о том, что сотрудники правоохранительных органов провели у него обыск. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — отметил бывший чиновник.

До этого украинское издание «Телеграф» сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Тимошенко. По информации издания «Украинская правда», силовики пришли к Тимошенко в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ.

25 июня суд в Киеве отправил нардепа Верховной рады Николая Тищенко под домашний арест. Соответствующее постановление принял Печерский районный суд. Кроме того, Тищенко обязали носить электронный браслет.

Ранее журналисты выяснили, что более 50 депутатов на Украине являются фигурантами уголовных дел.