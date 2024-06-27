В метро Москвы изменится режим пересадки с «Парка Культуры»

Режим пересадки со станции метро «Парк Культуры» Сокольнической линии на Кольцевую изменится с 1 июля, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Сообщается, что с 29 июня по 6 сентября пройдет капитальный ремонт эскалаторов на станции «Парк культуры» Кольцевой линии. В часы пик по рабочим дням пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. При этом пересадка в обратном направлении будет работать в обычном режиме.

Эскалаторы на станции «Парк культуры» Кольцевой линии в определенные часы будут работать только на подъем, а вестибюль будет работать на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию.

До этого стало известно, что в приложении «Метро Москвы» появится схема трамвайной сети столицы. Cейчас с его помощью можно быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД, а скоро и на трамваях.

Ранее в Москве на фоне ливней останавливали движение на части Филевской линии метро.