Суд арестовал представителя собственника сгоревшего здания во Фрязине

В Московской области Щелковский городской суд вынес постановление об аресте представителя собственника объекта Антона Спешилова по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением суда Спешилову Антону Станиславовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 августа», – зачитал решение судья.

24 июня в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине в результате пожара полностью выгорели четыре этажа. По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, причиной мощного пожара стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Именно это стало причиной воспламенения горючих материалов.

Позже сгоревшее здание в подмосковном Фрязине признали опасным для нахождения внутри из-за обрушений.

Ранее был арестован замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине.