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У севастопольцев попытались обманом выманить фото и видео прилетов

ЦУР Севастополя сообщило о попытках обманом получить фото и видео прилетов

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ЦУР Севастополя сообщило о попытках обманом получить от местных жителей фото и видео прилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Надежду Бохан.

По словам женщины, неизвестные пытались получить фото и видеоматериалы, представляясь журналистами и сотрудниками силовых и правоохранительных ведомств.

«Все они просили рассказать, что происходит в городе или отправить фото или видео происходящего. Спасибо горожанам, которые не поддались на эти провокации», — заявила представительница ЦУР.

До этого стало известно, что в Севастополе установят около 600 модульных укрытий. Такие укрытия появятся в парках, на пляжах, остановках общественного транспорта и в других местах, где нет возможности быстро спуститься в готовые убежища. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что первые модульные укрытия могут установить в течение сорока дней.

Ранее в США предложили американцам подумать об ударе по Майами после атаки на Севастополь.

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