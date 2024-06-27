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В Находке хозяин алабая, напавшего на девочку, выплатит пострадавшей 350 тыс. рублей

В Приморье хозяина алабая, напавшего на ребенка, оштрафовали на 350 тыс. рублей

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Shutterstock

В Находке алабай напал на семилетнюю девочку и искусал ее, владельца собаки обязали выплатить крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на территории СНТ «Зеленый сад» в Находке. На семилетнюю девочку набросился алабай соседей. По данным портала Vladivostok 1, дети гуляли по частному сектору, когда на них из кустов выбежал алабай. Пес напал на школьницу и искусал ей лицо.

Полицейские установили, что собака принадлежит одному из соседей. Животное из вольера могла выпустить несовершеннолетняя дочь хозяев, когда их не было дома. В момент нападения за девочку заступился оказавшийся поблизости подросток. По иску прокуратуры хозяина алабая оштрафовали на 350 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Самарской области ребенок лишился уха из-за нападения бездомной собаки. Мальчику удалось вырваться и убежать, пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Восстановить орган можно будет только с помощью пластической операции. Мать рассказала, что на ее ребенка напала собака, которая прибилась к местным жителям. Однако за действия животного они отвечать не хотят, так как не считают его своим питомцем.

Ранее в Забайкалье стая собак напала на ребенка, мальчик в тяжелом состоянии.

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