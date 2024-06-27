Бастрыкин рассказал о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что уголовные дела о миграционных преступлениях СК возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения. Его слова приводит «Интерфакс».

«Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура, используя свое право, отменяет решение», — сказал он.

По словам Бастрыкина, он дает повторную команду возбудить дело.

«Иногда до трех-четырех раз приходится», — отметил председатель СК.

Также Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Бастрыкин в диалоге называл Госдуму «Государственной дурой».

Позднее Авксентьева рассказала «Газете.Ru», что не приняла фразу Бастрыкина на свой счет. Она также сказала, что разделяет недовольство руководителя Следкома по поводу непринятия законов о мигрантах.

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.