Бастрыкин рассказал о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что уголовные дела о миграционных преступлениях СК возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения. Его слова приводит «Интерфакс».
«Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура, используя свое право, отменяет решение», — сказал он.
По словам Бастрыкина, он дает повторную команду возбудить дело.
«Иногда до трех-четырех раз приходится», — отметил председатель СК.
Также Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Бастрыкин в диалоге называл Госдуму «Государственной дурой».
Позднее Авксентьева рассказала «Газете.Ru», что не приняла фразу Бастрыкина на свой счет. Она также сказала, что разделяет недовольство руководителя Следкома по поводу непринятия законов о мигрантах.
Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.