Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин рассказал о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Глава СК Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

close
100%
«Следком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что уголовные дела о миграционных преступлениях СК возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения. Его слова приводит «Интерфакс».

«Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура, используя свое право, отменяет решение», — сказал он.

По словам Бастрыкина, он дает повторную команду возбудить дело.

«Иногда до трех-четырех раз приходится», — отметил председатель СК.

Также Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Бастрыкин в диалоге называл Госдуму «Государственной дурой».

Позднее Авксентьева рассказала «Газете.Ru», что не приняла фразу Бастрыкина на свой счет. Она также сказала, что разделяет недовольство руководителя Следкома по поводу непринятия законов о мигрантах.

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами