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Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в Коми

Уйба: в больницах остаются девять пострадавших при крушении поезда в Коми

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Shutterstock

Девять пострадавших при крушении поезда в Коми по-прежнему находятся в стационарах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.

«В их числе — девочка, которая в тяжелом состоянии вместе с сопровождающими ее родителями была доставлена санавиацией в Сыктывкар, госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу», — написал чиновник.

По его словам, двое пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу. Еще двое переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. Три человека остаются в стационаре Интинской городской больницы. В Печорскую ЦРБ доставили женщину.

Как отметил Уйба, необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим оказывают в полном объеме.

До этого МЧС заявило о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения поезда в Коми.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда ВоркутаНовороссийск. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бурятии поезд проехал через охваченный огнем лес.

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