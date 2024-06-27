Полицейские поймали мигранта, который напал на ребенка на футбольном поле в Петербурге

В Петербурге полицейские поймали мигранта, который напал на ребенка и схватил его за горло. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня на футбольном поле во дворе дома № 62 по улице Добровольцев. У мужчины произошел конфликт с 12-летним мальчиком. Он схватил ребенка за горло и сдавил его.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нападавшего. Им оказался 25-летний безработный иностранец.

Мальчик вместе с матерью после этого посетил медицинское учреждение. Врачи оказали ему помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

В отношении мужчины, напавшего на мальчика, возбуждено уголовное дело. В данный момент он задержан.

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