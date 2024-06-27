Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейские поймали мигранта, который напал на ребенка на футбольном поле в Петербурге

В Петербурге поймали мигранта, напавшего на ребенка на футбольном поле

В Петербурге полицейские поймали мигранта, который напал на ребенка и схватил его за горло. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел 24 июня на футбольном поле во дворе дома № 62 по улице Добровольцев. У мужчины произошел конфликт с 12-летним мальчиком. Он схватил ребенка за горло и сдавил его.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нападавшего. Им оказался 25-летний безработный иностранец.

Мальчик вместе с матерью после этого посетил медицинское учреждение. Врачи оказали ему помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

В отношении мужчины, напавшего на мальчика, возбуждено уголовное дело. В данный момент он задержан.

Ранее пьяный россиянин угрожал детям гранатой во дворе дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами