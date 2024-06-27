На пляжах и в транспорте Севастополя появятся наборы для первой помощи

Дополнительные медицинские наборы появятся в общественном транспорте и на пляжах Севастополя на случай обстрелов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В автобусах будут медицинские дополнительные средства, на пляжах в большем объеме. Рекомендуем предпринимателям, чтобы на рынках, в магазинах были эти наборы, и они пополнялись. Обязывать не будем: в некоторых точках бизнеса это [и без учета ситуации] обязательно по условиям, в некоторых необязательно — им будем рекомендовать», — сказал губернатор.

До этого стало известно, что пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат от 200 до 400 тысяч рублей.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155 человек.

В городе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.