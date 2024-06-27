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Медведев упрекнул англосаксов за устанавливаемые ими правила

Медведев: международное право не умещается в прокрустово ложе правил англосаксов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Международное право не умещается в те границы, которые устанавливает Запад с помощью своих правил. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Международное право в прокрустово ложе столь любимых англосаксонских правил не помещается никак», – сказал Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ.

В ходе выступления зампред отметил, что самопровозглашенный золотой миллиард пытается изобразить законность силового насаждения демократических правил. Оправдываются и сопутствующий ущерб в виде уничтожения мирного населения во время проведения миротворческих операций НАТО и даже геноцид, заметил Медведев.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.

До этого Медведев назвал хищение российских резервов поводом для войны. По его словам, подобные действия при определенных условиях могут быть квалифицированы как агрессия.

Ранее Медведев рассказал, без чего невозможно урегулировать кризис на Украине.

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