Активисты «Молодой Гвардии» представили в Москве фотовыставку о своей работе

«Молодая Гвардия» всегда помогает людям в непростые моменты, заявил на встрече с активистами партии врио секретаря Генсовета «Единой России», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Вы всегда показываете настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе», — сказал Якушев, обращаясь к активистам.

Он добавил, что всего в волонтерской миссии приняло участие более 4 тыс. молодогвардейцев, а 1800 из них помогали медиках в новых регионах.

Также волонтеры представили Якушеву фотовыставку о своей работе и проектах, среди которых помощь фронту, бойцам СВО и их семьям.