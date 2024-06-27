Врачи рассказали, как снизить риск инфаркта во время сильной жары

Во время сильной жары нужно как можно реже выходить на улицу и не находиться на солнце. Нужно пить много воды и не забывать про солнцезащитный крем, а одежду выбирать с рукавами и обязательно покрывать голову. Несоблюдение правил поведения в жару грозит серьезными проблемами со здоровьем вплоть до инфаркта, рассказала RT врач-терапевт Людмила Лапа.

Воду нужно пить теплую или обычную, но ни в коем случае не холодную, так как это повышает риск заражения респираторным заболеванием. Особенно опасно летом переедание – из-за него перегружаются почки, сердце и сосуды.

В жару людям в группе риска по тромбообразованию следует пить антикоагулянты, так как им находиться на солнце еще опаснее – повышается риск инсульта и инфаркта, добавила терапевт.

При перегреве организма может случиться тепловой удар – он начинается с головокружения, слабости, желания уснуть. При таком состоянии нужно уйти в тень, сесть, попить воды и попытаться охладиться. При ухудшении состояния требуется медицинская помощь.

Напомним, эндокринологи предупреждают, что от теплового удара можно впасть в кому. Такая вероятность появляется при отсутствии лечения и ухудшении клинической картины – появлении гипертермии, галлюцинаций, рвоты, судорог.

Врачи ранее рассказали, кому больше всего грозит тепловой удар в жару.