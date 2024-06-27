В больницах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя

На стационарном лечении остаются 66 пострадавших при ракетном обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, среди них 23 несовершеннолетних. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В стационарах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя, в их числе 23 ребенка. 22 пациента продолжают лечение в федеральных центрах и больницах Москвы», – сообщил Кузнецов, добавив, что состояние девяти пострадавших врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь, выпустив по городу пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

После обстрела водолазы обнаружили у пляжа в Севастополе три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о баллистической угрозе в городе.