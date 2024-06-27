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Школьник из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки

В ХМАО ребенок попал в реанимацию после укуса гадюки

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Depositphotos

В Нижневартовске медики спасли восьмилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра, которого укусила ядовитая змея. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Гадюка напала на ребенка в парке и укусила его за палец, из-за расстройства аутистического спектра рассказать родителям о нападении ядовитой змеи мальчик не сумел.

Родители приняли опухший палец за перелом и поехали с сыном в травмпункт, диагноз не подтвердился. Мальчика направили в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Отек нарастал, палец и рука начали чернеть, состояние мальчика стремительно ухудшалось. Бортом санавиации его доставили в Нижневартовск.

«Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. У мальчика началось «пропотевание» — образование жидкости, там, где ее не должно быть — пострадали сердце, легкие, брюшная полость», — рассказал врач отделения реанимации Алексей Томилин.

Врачи 11 дней боролись за жизнь пострадавшего, состояние мальчика удалось стабилизировать, он продолжает лечение в хирургическом отделении больницы.

Ранее в Тюменской области подросток попал в реанимацию после укуса гадюки.

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