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Сотрудница московского банка украла более 100 млн рублей

В Москве сотрудницу банка подозревают в краже более 100 млн рублей

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МВД РФ по г. Москве

В Москве правоохранители совместно с сотрудниками Департамента безопасности ВТБ задержали сотрудницу банка, которую подозревают в многомиллионном хищении средств финансовой организации. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, сотрудница банка была задействована в криминальной схеме, где злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей. После чего открывали расчетные счета и передавали данные необходимые для банковского обслуживания организаторам незаконной деятельности.

Задержанная москвичка работает главным специалистом одного из офисов банка.

«Она открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы. По предварительным данным, сумма похищенных денежных средств превышает 100 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ, фигурантке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Хабаровске сотрудницу банка поймали за кражей 4,5 млн рублей у клиентов.

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