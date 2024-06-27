Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в первом квартале

ВВП Соединенных Штатов, согласно третьей, окончательной оценке, в первом квартале 2024 года вырос на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами). Об этом говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Отмечается, что предварительная оценка предполагала рост экономики США на 1,6% в пересчете на год, а промежуточная – на 1,3%.

Согласно текущему прогнозу Федеральной резервной службы США, в 2024 году реальный ВВП страны увеличится до 2,1%.

В мае американский конгресс сохранил прогноз роста государственного долга США к концу 2054 года до рекордной величины в 166% от валового внутреннего продукта. Согласно опубликованному исследованию Бюджетного управления конгресса, госдолг страны вырос с 99% от ВВП в 2024 году до 166% от ВВП в 2054 году.

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что ее беспокоит будущее американской экономики в том случае, если дефицит бюджета продолжит увеличиваться.

Ранее МВФ предупредил о возможном сокращении мирового ВВП.