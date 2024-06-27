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Назван самый популярный вид уличного спорта у россиян

В России самым популярным видом уличного спорта в июне стал сапбординг

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Shutterstock

В июне в России более чем вдвое вырос спрос на аренду сапбордов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу портала «Авито Услуги».

Сапбординг — водный вид спорта, в котором человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом.

Отмечается, что сапборды популярны в городах с большим количеством локаций для этого вида спорта. К примеру, в Новосибирске, где можно плавать по Ине, Оби, маленьким озерам и Обскому морю, спрос на прогулки по воде вырос в 16 раз.

В Санкт-Петербурге, где имеется минимум 12 маршрутов по рекам и каналам, сапы начали арендовать в 5 раз чаще. В Москве сапбординг стал популярнее на треть.

Накануне в Махачкале в результате суперливня жители оказались вынуждены пересесть с машин на сапборды.

На опубликованных кадрах видно, как жители города неспешно передвигаются по затопленным дорогам на сапах и помогают себе веслами. Рядом с ними пытаются проехать машины, которые практически тонут из-за высокого уровня воды.

Ранее стало известно, что молодые люди 4 часа дрейфовали на сапбордах и вышли за границы Московской области.

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