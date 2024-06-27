В Приморье на мужчину с собакой напал медведь

В поселке под Владивостоком прогулка с собакой для местного жителя чудом не закончилась трагедией: во время променада на приморца вышел медведь. Об этом сообщает издание «Дальневосточные ведомости» со ссылкой на подписчиков.

Инцидент произошел 27 июня в 300 метрах от поселка Ключевой в Надеждинском районе. По словам мужчины, во время прогулки с собакой на него напал медведь-белогрудка. Приморец полагает, что это еще детеныш, и поблизости могла находиться мать-медведица. Владельцу собаки удалось отогнать зверя.

Местная жительница, которая владеет дачным участком по соседству с поселком, отметила, что накануне крупный зверь ломился через кусты на ее землю. Женщина предположила, что это был медведь. Хотя не исключила вероятность, что на участок пытался пройти тигр — крупного хищника уже видели в ее дачном сообществе.

Ранее медведь украл у рабочих холодильник с едой и попытался сбежать.