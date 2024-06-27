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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером 26 июня. Спустя десять минут появилось сообщение о том, что движение по мосту было возобновлено. Также позднее появились сообщения о том, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.

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