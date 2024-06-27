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Лукашенко поручил главе МИД Рыженкову встряхнуть ведомство

Лукашенко поручил Рыженкову встряхнуть МИД, чтобы он начал работать

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому главе МИД Максиму Рыженкову встряхнуть министерство для того, чтобы оно начало работать. Слова белорусского лидера передает БелТА.

«Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать», — заявил Лукашенко, назначая нового главу дипломатического ведомства.

Кроме того, президент поручил новому Рыженкову сделать так, чтобы «МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны».

Лукашенко отметил, что «никто не должен подменять, наклонять министра и министерство».

27 июня Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел республики Максима Рыженкова. До этого Рыженков занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента.

Также сменился посол Белоруссии в РФ. На место Дмитрия Крутого был назначен Александр Рогожник. Крутой стал главой администрации президента.

Ранее Лукашенко оценил совместную работу РФ и Белоруссии на международной арене.

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