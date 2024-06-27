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Политолог заявил о лидирующей роли России в мировом судостроении

Политолог Ляховецкий: в России создается эффективная судостроительная отрасль

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Павел Львов/РИА «Новости»

Международные санкции в отношении России дали определенный толчок развитию отечественной судостроительной отрасли, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Никита Ляховецкий.

«В настоящий момент в России создается современная, эффективная судостроительная отрасль, использующая уникальные технологии. При этом санкции дают отдельный толчок для ее развития», — сказал эксперт.

Политолог пояснил, что из-за санкций Россия больше не может закупать суда за границей. Увеличение заказов стимулирует как дальнейшее развитие отрасли и сопутствующих производств, так и позволяет оставлять деньги внутри страны, стимулируя общее развитие экономики.

«Ведется работа и по локализации производств — все больше деталей производятся в России», — добавил Никита Ляховецкий.

По его словам, Россия занимает лидирующее место в судостроении, особенно, когда речь идет о ледоколах.

В качестве примера он привел программу, которая реализуется Балтийским заводом по заказу «Росатома». Это строительство атомных ледоколов для Северного морского пути.

Россия — единственная страна, которая производит такой тип судов, подчеркнул политолог.

«В отрасли судостроения мы действительно занимаем лидирующие позиции, до 2037 года планируется построить более 1,7 тыс. гражданских судов, серьезные планы также в рамках гособоронзаказа. Ключевая роль в исполнении этих задач принадлежит ОСК — крупнейшей судостроительной компании России», — сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня у ОСК большое количество заказов на все виды судов, в планах постройка новых верфей — на Дальнем Востоке и под Кронштадтом.

«Все это — сотни рабочих мест и дополнительный импульс экономического развития регионов», — заключил Ляховецкий.

26 июня президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности страны.

Глава государства отметил, что в основах политики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры. Кораблестроение он назвал сложной, высокотехнологичной отраслью, которая оперирует планами на десять, двадцать и более лет. Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения, по словам президента, является приток квалифицированных кадров в отрасль.

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