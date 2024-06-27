Найдено тело пропавшей после схода вагонов поезда 16-летней девушки

Найдено тело 16-летней Арины, пропавшей без вести после схода с рельсов в Коми поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Останки девушки обнаружили под вагоном номер десять, в котором она путешествовала.

До этого сообщалось, что спасатели нашли третьего погибшего на месте схода девяти вагонов поезда в республике Коми, однако извлечь его не получилось.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми заявили, что 12 часов ждали помощь без тепла и света.