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Найдено тело пропавшей после схода вагонов поезда 16-летней девушки

Mash: найдено тело пропавшей после схода поезда с рельсов 16-летней Арины

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Западное МСУ на транспорте СК России

Найдено тело 16-летней Арины, пропавшей без вести после схода с рельсов в Коми поезда ВоркутаНовороссийск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Останки девушки обнаружили под вагоном номер десять, в котором она путешествовала.

До этого сообщалось, что спасатели нашли третьего погибшего на месте схода девяти вагонов поезда в республике Коми, однако извлечь его не получилось.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми заявили, что 12 часов ждали помощь без тепла и света.

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