Москвичей предупредили о сильной жаре в ближайшие дни

Столичный главк МЧС в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о жаре до +32°C в ближайшие дни.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 28, 29 и 30 июня в Москве ожидается сильная жара 30…32 градуса», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям столицы рекомендовали пить больше воды, избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов, а также не пренебрегать головным убором.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что в предстоящие выходные в столичном регионе начнется период жаркой погоды. Над Москвой установится гребень высокого давления, из-за чего будет малооблачно и сухо.

28 июня в столице ожидается +27... +29°C, по области воздух прогреется до +30°C. В субботу и воскресенье прогнозируется +30... +31°C. Жара сохранится как минимум до середины следующей недели.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.